Unfall auf Lofererstaße mit zwei Sattelzügen: Autolenker verletzt

Kirchbichl – Gegen 10 Uhr fuhr am Dienstag ein 35-Jähriger mit einem Sattelzuggespann auf der Lofererstraße in Richtung St. Johann. In Kirchbichl musste er auf Höhe einer Tankstelle verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 51-Jähriger stoppte ebenfalls sein Auto. Ein 58-Jähriger, der mit einem Sattelzug folgte, musste nun eine Vollbremsung einleiten.