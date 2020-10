Transporter krachte in Lkw: Fünf Tote auf Autobahn in Deutschland

Wildeshausen – Ein Auffahrunfall an einem Stauende hat fünf Menschen auf der Autobahn 1 im deutschen Bundesland Niedersachsen das Leben gekostet. Vor einer Nachtbaustelle sei die Gruppe in einem Transporter ungebremst auf einen stehenden Lastwagen geprallt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Frontbereich des Kleinbusses unter den Sattelauflieger gedrückt worden. Vier Männer und eine Frau aus Polen im Alter zwischen 27 und 50 Jahren starben noch am Unglücksort.