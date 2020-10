US-Medien : Sänger Johnny Nash mit 80 Jahren gestorben

Los Angeles – Der amerikanische Sänger Johnny Nash, bekannt durch den Reggae-Hit "I Can See Clearly Now" aus den 1970er Jahren, ist im Alter von 80 Jahren gestorben, wie sein Sohn der Promi-Website TMZ und einem Fernsehsender in Los Angeles sagte. Nash starb am Dienstag eines natürlichen Todes, sagte sein Sohn John Nash III. TMZ.