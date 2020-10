Höck feierte ersten Weltcupsieg: Ein Tag für die Geschichtsbücher

Schützling Vinzenz Höck schaffte an den Ringen, was noch keinem Österreicher zuvor gelungen war: Der Wahl-Innsbrucker feierte in Szombathely (HUN) einen Weltcupsieg. Silber und Bronze hatte es mehrfach gegeben, Gold aber noch nie. „Ich wusste, dass ich es schaffen kann – und ich wollte diesen Sieg unbedingt“, freut sich der 24-Jährige, der bereits 2014 mit dem ersten Junioren-Europameistertitel Historisches geschafft hatte.

In Ungarn war Höck nicht der Einzige aus Koudelas Innsbrucker Gruppe, der aufzeigte: Die Kramsacherin Jasmin Mader verpasste als Vierte am Sprung und Fünfte am Stufenbarren nur knapp die Medaillen. Alexander Benda startete auch zweimal im Finale der besten acht und wurde Fünfter (Boden) und Sechster (Reck). Dazu glänzte der Baumkirchner Daniel Kopeinik auch als Fünfter, selbst wenn dem Weltrekordler im Pauschenpferd-Finale nicht alles perfekt gelang. „Der Weltcup war nur ein bisschen weniger als normal besetzt, an manchen Geräten aber dann doch extrem gut“, beschreibt Coach Koudela.