"Tiergartenmord" in Berlin: Prozess gegen russischen Angeklagten beginnt

Nach dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten geht die Bundesanwaltschaft von einem Auftragsmord aus.

Berlin – Begleitet von starken Sicherheitsvorkehrungen hat am Berliner Kammergericht der mit Spannung erwartete Prozess um den sogenannten Tiergartenmord begonnen. Seit Mittwochvormittag sitzt ein 55-jähriger Russe auf der Anklagebank. Er soll am 23. August 2019 mit einer Schalldämpfer-Pistole am helllichten Tag im Berliner Park Kleiner Tiergarten einen 40 Jahre alten Georgier tschetschenischer Abstammung aus nächster Nähe erschossen haben.