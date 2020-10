Kleiderdiebe richteten in Seefeld Schaden von halber Million Euro an

Seefeld – Professionelle Diebe waren am Dienstag in Seefeld aktiv: Sie stahlen in den frühen Morgenstunden aus zwei Kinder-Bekleidungsgeschäften Ware im Gesamtwert eines mittleren sechsstelligen Eurobetrags.

Wie die Polizei mitteilte, dürfte die Gruppe bestehend aus mindestens fünf Personen zwischen 3 und 4 Uhr Früh in die Geschäfte eingebrochen sein. Die Täter stopften so viel Kleidung wie möglich in schwarze Müllsäcke und brachten sie zu ihrem Fluchtfahrzeug, einem weißen Kleintransporter der Marke Ford Transit. Dieser hatte seitliche Schiebetüren und keine Fenster. Die Täter sollen sich nachweislich in der Zeit zwischen 3 und 5 Uhr Früh in der Fußgängerzone von Seefeld aufgehalten haben. Wohin sie anschließend flüchteten, ist unklar.