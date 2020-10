Swarovski: Tirols AK-Chef kritisiert erneut Kündigungsmethoden

Wattens – Die Tiroler Arbeiterkammer übt einmal mehr Kritik am Kristallkonzern Swarovski mit Sitz in Wattens in Tirol wegen seiner Kündigungsmethoden. "Ich habe selten etwas derartig Niveauloses gesehen", sagte Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl am Mittwoch in einer Aussendung. Mitarbeiter sollen via Groß-Bildschirmen über ihre Kündigung informiert werden. "Die Namen derjenigen, die bleiben können, stehen in einem grünen Feld, die, die gehen müssen, in einem roten", berichtete er.