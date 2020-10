Österreichs Mixed-Staffel fuhr bei WM auf Rang sechs, Gold an Frankreich

Gezeichnet von ihrer harten Runde übergab die Ötztalerin Mona Mitterwallner an Teamkollegin Cornelia Holland.

Saalfelden/Leogang – Österreichs Mixed-Staffel belegte am Mittwoch zum Auftakt der Mountainbike-WM in Saalfelden/Leogang den sechsten Platz. Die Tiroler Mona Mitterwallner, Maximilian Foidl, Mario Bär und ihre ÖRV-Kollegen Lukas Hatz, Corinna Druml und Cornelia Holland egalisierten damit das beste WM-Ergebnis der ÖRV-Geschichte (2013 in Pietermaritzburg/Südafrika).