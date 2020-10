81-Jähriger in Innsbruck von Auto niedergestoßen und verletzt

Innsbruck – Gegen 18.25 Uhr bog eine Autolenkerin an einer Kreuzung in Innsbruck links ab. Die Ampel zeigte Grün. Zur gleichen Zeit überquerte ein 81-Jährige die Fahrbahn, als die Fußgängerampel ebenfalls auf Grün stand. Die Frau wurde von dem Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Die Fußgängerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik eingeliefert. (TT.com)