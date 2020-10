2:1-Sieg über Griechenland: ÖFB-Elf kam erst spät in Schwung

Christopher Trimmel und Georgios Kyriakopoulos (GRE) während des Länderspiels im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. © EXPA/JOHANN GRODER

Aus Klagenfurt: Tobias Waidhofer

Klagenfurt – Zugegeben, es war alles andere als eine Gala der ersatzgeschwächten ÖFB-Elf gegen Griechenland. Doch weil sich Österreich spät hellwach präsentierte und das Spiel nach der griechischen Führung durch Treffer von Adrian Grbic (77.) und Christoph Baumgartner (81.) drehte, feierte man einen 2:1-Sieg.

Aber von Anfang an: Von einem Fahnenmeer konnte am Mittwoch beim traditionellen Radetzkymarsch keine Rede sein. Es war eher einen Fahnenflüsschen, das sich da über die quasi verwaisten Tribünen des Klagenfurter Wötherseestadions erstreckte. Gerade einmal 1500 Zuschauer – und damit nur die Hälfte der 3000 erlaubten – hatten sich in der Arena eingefunden. Fieber messen beim Einlass, Maskenpflicht auf der Tribüne, dazu der kurzfristige Kartenverkauf – das war wohl vielen Anhängern zu viel des Aufwandes. Fußball in Pandemie-Zeiten blieb auch am Mittwoch eine ziemlich trostlose Angelegenheit.

Das wird Marco Friedl aber auf Tirolerisch „wurscht“ gewesen sein, denn der 22-Jährige Kirchbichler feierte auf der linken Seite sein Länderspiel-Debüt. Und weil Teamchef Franco Foda rechts vorne auf den Ötztaler Schalke-Legionär Alessandro Schöpf setzte, war es aus Tiroler Sicht irgendwie auch ein historischer Abend. Zwei Tiroler – Michael Baur und Richard Kitzbichler – waren zuletzt im März 2002 bei einem 2:0-Sieg gegen die Slowakei in einer ÖFB-Startelf gestanden, der Teamchef war damals noch ein gewisser Hans Krankl.

Insgesamt 1500 Fußball-Fans waren im Stadion. © EXPA/JOHANN GRODER

Aber zurück in die Gegenwart: Das Match begann mit aggressiven Österreichern, sechs Eckbälle nach gerade einmal einer Viertelstunde sprachen in diesem Zusammenhang eine deutliche Sprache. Eine Top-Chance gab es aber vorerst nicht. Je länger die Halbzeit dauerte, desto mehr ließ es die ÖFB-Elf aber an Intensität vermissen. Am Rasen war im ersten Durchgang (fast) so wenig los, wie auf der Tribüne. Zumindest defensiv stand man mit einer Dreier- bzw. Fünferkette stabil.

Mit Grillitsch, Baumgartner, Posch und Lainer kamen zur zweiten Halbzeit gleich vier neue Akteure, unter anderem blieb Schöpf in der Kabine. Und nach feiner Baumgartner-Flanke verpasste Onisiwo per Flugkopfball die Führung (51.). So richtig Schwung wollte das österreichische Spiel aber weiter nicht aufnehmen.

Und plötzlich führten die Gäste mit 1:0, weil Schiedsrichter Jug einen Schlag von Fountas nicht ahndete, die ÖFB-Defensive beim feinen Pass des Rapidlers schlief und Ballmitnahme und Abschluss von Kostas Fortounis höchsten technischen Ansprüchen genügten.

Doch Rot-Weiß-Rot schlug zurück: Nach schöner Kombination über links, an der auch Friedl beteiligt war, gelang Adrian Grbic sein Debüttor zum 1:1 (77.), wenig später legte Joker Baumgartner mit feinem Dribbling und Schlenzer nach (80.). Es war ein Finish, das Hoffnung für die Nations-League-Spiele macht.