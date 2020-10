„Unverkennbare Stimme": US-Lyrikerin Louise Glück erhält Literaturnobelpreis

Glück wurde „für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell macht", ausgezeichnet, hieß es in der Begründung der Schwedischen Akademie. Die neue Nobelpreisträgerin wurde am 22. April 1943 in New York City geboren und lebt in Cambridge, Massachusetts. Sie ist Professorin an der Yale Universität in New Haven.