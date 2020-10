Technischer Defekt löste Wohnungsbrand in Kufstein aus

Kufstein – Ein technischer Defekt an einem Luftentfeuchter löste am Donnerstagmorgen in einer Kufsteiner Wohnung einen Brand aus. Als der Wohnungsbesitzer die Räumlichkeiten gegen 7.30 Uhr betrat, hörte er schon die akustischen Rauchmelder. Aus dem Schlafzimmer drang bereits Rauch. Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die den Brand in kurzer Zeit löschen konnte.