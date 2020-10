Kärntnerin starb an Malaria-verseuchter Blutspende: Angehörige klagen

Klagenfurt – Am Landesgericht Klagenfurt hat am Donnerstag ein Zivilprozess von Angehörigen einer an Malaria verstorbenen Kärntnerin begonnen. Sie fordern von einer Blutspenderin, dem Roten Kreuz und einem Mitarbeiter 33.800 Euro. Die Verstorbene wurde nämlich durch eine infizierte Blutspende bei einer Hüftoperation im Krankenhaus mit dem Erreger angesteckt. Die Beklagten wollen nichts zahlen, weil sie die Verantwortung beim jeweils anderen sehen. Die Verhandlung wurde auf Jänner vertagt.

Die Blutspenderin hatte im Fragebogen angegeben, nicht im Ausland gewesen zu sein. Dabei war sie zwei Wochen vorher in Uganda gewesen. Kurz nach der Spende erkrankte sie an Malaria und wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Dem Rotkreuz-Mitarbeiter sagte sie während des Transports, dass sie Blut gespendet hatte. Der Mann soll das entgegen seiner Beteuerung nicht an die Blutspendezentrale weitergeleitet haben. Eine 86-jährige Hüftpatientin bekam das infizierte Spenderblut und starb im März 2019 an Malaria.