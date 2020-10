Nach zwölf Jahren Pause: „Starmania“ kehrt 2021 zurück in den ORF

Wien – Über lange Zeit war es still um Gesangsshows im ORF geworden. Nun holt der Sender einen früheren Quotengaranten zurück auf die Bildfläche: Die Castingshow „Starmania“ bekommt eine fünfte Staffel. Das bestätigte ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer gegenüber dem Radiosender Ö3 . Demnach solle der Castingaufruf schon am kommenden Dienstag starten. 2021 werde das Format dann völlig überarbeitet ins TV zurückkehren. Zunächst hatte der Standard über derlei Gerüchte berichtet.

Es war im Jahr 2009, als der Burgenländer Oliver Wimmer sich in der vierten und vorerst letzten „Starmania“-Staffel zum Sieg sang. In den Staffeln zuvor war das Siegertreppchen fest in Tiroler Hand: Michael Tschuggnall, Verena Pötzl und Nadine Beiler wussten die Österreicher zu überzeugen. Nachhaltigen Erfolg hatten aber vor allem zwei Zweitplatzierte: Christina Stürmer aus Staffel eins und Tom Neuwirth aus der dritten Staffel.