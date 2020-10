Dutzende Verletzte bei Hochhausbrand in Südkorea

Seoul/Ulsan – Bei einem nächtlichen Brand in einem 33-stöckigen Hochhaus in der südkoreanischen Industrie- und Hafenstadt Ulsan sind Dutzende Menschen verletzt worden. Bilder des südkoreanischen Fernsehens von dem Feuer zeigten in der Nacht zum Freitag (Ortszeit), wie eine ganze Seite des Gebäudes lichterloh in Flammen stand. Mindestens 49 Menschen hätten Verletzungen erlitten, die meisten durch das Einatmen von Rauch, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Rettungskräfte. Ob es bei dem Brand in der Millionenstadt im Südosten des Landes Tote gab, war zunächst unklar.