WHO, Thunberg oder vielleicht Nawalny: Wer bekommt den Friedensnobelpreis?

Oslo – Die Weltgesundheitsorganisation WHO, Klimaaktivistin Greta Thunberg, Kreml-Kritiker Alexej Nawalny oder erstmals ein Preis für Journalisten? Am heutigen Freitag (ab 11 Uhr) wird in Oslo verkündet, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhält. Der Preis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Erde und ist diesmal mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert. Im vergangenen Jahr war er an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed gegangen, der damit vor allem für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea geehrt worden war.