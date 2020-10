Französisches Parlament verlängert Frist für Abtreibung von 12 auf 14 Wochen

Paris – Das französische Parlament hat die Frist für Abtreibungen von 12 auf 14 Wochen verlängert. Die Nationalversammlung verabschiedete am Donnerstagabend nach hitzigen Debatten eine entsprechende Gesetzesvorlage, wie französische Medien Freitag laut Kathpress berichteten. 86 Abgeordnete stimmten dafür, 59 dagegen; 7 enthielten sich.

Die Befürworter der Fristverlängerung argumentierten, dass nur rund drei Prozent der Gynäkologen und Hebammen in Frankreich derzeit Abtreibungen durchführten. Dadurch komme es zu langen Wartezeiten. Um zu vermeiden, dass Abtreibungen deshalb nicht durchgeführt würden, müsse die Frist verlängert werden, in der sie legal möglich sind. Derzeit gingen viele Schwangere nach Spanien, Großbritannien oder in die Niederlande, wo Abbrüche bis zur 22. Woche erlaubt seien.