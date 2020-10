Ohne Gastro-Stände, mit Abstand: Wie die Innsbrucker Christkindlmärkte stattfinden

Innsbruck – Lange war unklar, ob und welche Christkindlmärkte heuer überhaupt stattfinden können. Am Freitag gaben die Veranstalter der Innsbrucker Bergweihnacht grünes Licht. Allerdings mussten Corona-bedingt Abstriche gemacht werden – so wird es etwa keine Gastro-Stände mit Glühwein, Kiachl und Co. geben.