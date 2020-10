Ausnahmezustand in Kirgistan, Militär im Einsatz

Bischkek – In Kirgistan hat der Präsident vor dem Hintergrund eines drohenden Bürgerkriegs den Ausnahmezustand verhängt und das Militär in Marsch gesetzt. Sooronbai Scheenbekow ordnete ab Freitagabend unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre an, die bis zum 21. Oktober gelten soll. Das Militär erhielt den Auftrag, die Unruhen zu beenden. In der Hauptstadt Bischkek hörte ein Reuters-Reporter Schüsse und sah Demonstranten rivalisierender Gruppen, wie sie Steine und Flaschen warfen.

Die frühere Sowjetrepublik ist ein enger Verbündeter Russlands, das einen Luftwaffenstützpunkt in Kirgistan unterhält. Die Regierung in Moskau erklärte, das Land sei ins Chaos abgerutscht und müsse stabilisiert werden. Kirgistan mit seinen rund 6,5 Millionen Einwohnern war lange Gegenstand eines geopolitischen Wettbewerbs zwischen Russland, China und den USA. In den vergangenen 15 Jahren wurden zwei Präsidenten durch Revolten gestürzt. Nach Weißrussland ist Kirgistan bereits das zweite Land in der Nachbarschaft Russlands, in dem es aktuell nach einer Wahl zu Massenprotesten gegen die Regierung kommt. (APA/Reuters)