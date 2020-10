13. Finaleinzug von Nadal bei French Open

Paris – Der Spanier Rafael Nadal steht erneut im Finale der Tennis-French-Open. In seinem ersten Turnier seit Ende Februar zog der 34-Jährige am Freitag durch einen 6:3,6:3,7:6(0)-Sieg im Halbfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman (12) in das Endspiel von Roland Garros ein. Am Sonntag geht es für ihn nun auch um seinen 13. Titelgewinn in Roland Garros. Der Gegner wurde im Match des topgesetzten Serben Novak Djokovic gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (5) ermittelt.