Nadal und Djokovic kämpfen in Paris um heuer letzten Major-Titel

Paris – Der Spanier Rafael Nadal wird am Sonntag (15.00 Uhr) in Paris auf seinen 13. French-Open-Titel losgehen, der Serbe Novak Djokovic auf seinen zweiten. Der 34-jährige Nadal besiegte am Samstag im Halbfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers Diego Schwartzman (ARG-12) 6:3,6:3,7:6(0) und ist damit weiter ohne Satzverlust. Der 33-jährige Djokovic musste hingegen in sechs Matches drei Durchgänge abgeben, gewann gegen Stefanos Tsitsipas (GRE-5) knapp mit 6:2,6:2,5:7,4:6,6:1.