US-Wahlkampf spaltet auch Hollywood: Trump oder Biden?

Auch der kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (73), traditionell Republikaner, hat sich von Trump distanziert. Im September verlinkte er auf Instagram ein Video, in dem er gemeinsam mit der früheren First Lady Michelle Obama zum Wählen aufrief. Der "Terminator" handelte sich damit prompt Kritik von Followern ein. "Wähle Trump oder geh zurück nach Österreich", kommentierte ein Nutzer.

Sollten Eastwood und Schwarzenegger am 3. November tatsächlich das Lager wechseln, dann würden sie auf eine großen Promi-Riege stoßen, die sich seit Monaten für Biden und dessen Vizekandidatin Kamala Harris stark macht. Die Senatorin aus Kalifornien habe in Hollywood noch einmal kräftig das Spendenvolumen für die Wahlkampfkasse hochgeschraubt, berichtete kürzlich das Wall Street Journal. Demnach haben Stars wie Reese Witherspoon, Kate Hudson, Mindy Kaling und "Star Wars"-Regisseur J.J. Abrams bei Spendenpartys mitgeholfen.

Biden und Harris haben auch die prominente Unterstützung von "The Rock". Er habe sich bis jetzt noch nie öffentlich für einen Kandidaten ausgesprochen, schrieb Dwayne "The Rock" Johnson (48) Ende September auf Instagram. In der Vergangenheit habe er für beide Lager gestimmt, doch bei dieser "kritischen Wahl" unterstütze er die Demokraten. In einem Video plaudert er mit Biden und Harris.

Was wohl ihr Schwager Kanye West (43) davon hält? Der exzentrische Rapper zählte zu den wenigen populären Künstlern, die Trump in der Vergangenheit öffentlich unterstützten. 2018 traf er den Präsidenten im Weißen Haus und trug dabei eine Baseball-Mütze mit dessen Wahlkampf-Slogan "Make America Great Again". Anfang Juli machte West Schlagzeilen, als er am US-Unabhängigkeitstag per Tweet verkündete, als Präsident der Vereinigten Staaten zu kandidieren - eine weitere Kuriosität in einem bizarren Wahljahr.