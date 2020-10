46-Jähriger bei Motorradunfall in Längenfeld verletzt

Längenfeld – Aus unbekannter Ursache verlor am Freitagnachmittag ein 46-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße in Längenfeld die Kontrolle über seine Maschine. In einer Linkskurve bei der "Maurachbrücke" touchierte der Italiener die Leitplanke und stürzte ins Bankett. Das Motorrad schlitterte noch mehrere Meter die Fahrbahn entlang.