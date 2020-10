Wien wählt: Famose Ausgangslage für SPÖ-Bürgermeister Ludwig

Am Sonntag wird in Wien nicht nur der Gemeinderat gewählt, sondern auch die Bezirksvertretungen. Insgesamt 19 Parteien haben es auf Stimmzettel für die Bezirksparlamente geschafft, allerdings treten nur sieben davon für den Gemeinderat und Landtag an. Das sind die 2015 in den Gemeinderat gewählten Parteien SPÖ, FPÖ, Grüne, ÖVP und NEOS. Dazu kommt das nach Abspaltung von der FPÖ gegründete "Team HC". In allen Bezirken antreten wird auch das KPÖ-Bündnis Links. Die auch außerhalb von Wien bekannte Bierpartei hat die Kandidatur im 1. Bezirk nicht geschafft.