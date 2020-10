63-Jähriger in Kramsach mit E-Rollstuhl abgestürzt und schwer verletzt

Kramsach – Am Samstag gegen 15.40 Uhr war ein 63-Jähriger in Kramsach mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl auf der Unterinntalstraße in Richtung Osten unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte etwa fünf Meter weit in ein steiles Waldstück ab. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde von der Bergrettung Kramsach geborgen und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)