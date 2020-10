Auto mit elf Insassen überschlug sich auf Forstweg in Niederau

Fahrzeugabsturz in der Wildschönau.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 23.15 Uhr, als der 26-jährige einheimische Lenker von der Norderbergalm talwärts unterwegs war. In dem Golf II saßen außer ihm noch sieben Männer (sechs Österreicher und ein Deutscher) und drei Frauen (Östereicherinnen). In einer leichten Rechtskurve geriet der Lenker aus unbekannten Gründen über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund 50 Meter über mittelsteiles Waldgelände ab. Dabei dürfte sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen haben, bevor es auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand kam.

Der Lenker zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Ein 28-jähriger Österreicher und eine 25-jährige Österreicherin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die weiteren Fahrzeuginsassen dürften sich vermutlich nur leicht verletzt haben. Sie wurden ebenfalls mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.