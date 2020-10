HCI-Coach O’Keefe fordert: „Wir müssen schnell lernen“

Junge Spieler zahlen Lehrgeld. Und das gilt sportartenübergreifend, egal ob nun dem Ball oder dem Puck hinterhergejagt wird. Das weiß natürlich auch Haie-Headcoach Mitch O’Keefe – und trotzdem fordert der US-Amerikaner nach drei Niederlagen in Folge und zwei katastrophalen Dritteln bei der jüngsten 5:7-Niederlage in Graz einen schnelleren Lernfortschritt ein:

„Die Jungs haben zwei Drittel lang geschlafen. Wir haben viele junge, neue Spieler im Team, aber sie müssen rasch verstehen, dass man in dieser Liga von Anfang an präsent sein muss, sonst hast du keine Chance.“ Man könnte es auch anders ausdrücken: Wenn man in der ICE Hockey League in knapp 30 Minuten sieben Treffer schluckt, wird man wenige Spiele gewinnen.

Dass die Niederlage am Ende mehr erträglich als peinlich ausfiel, lag am starken Schlussdrittel, das die Innsbrucker mit 5:0 gewannen. „Natürlich hat mir das gefallen“, so O’Keefe. „Aber wir müssen über 60 Minuten liefern, das müssen wir schnell lernen.“ Denn schon heute (17.30 Uhr, Tiwag Arena) türmt sich mit den gut gestarteten Vienna Capitals ein echter Brocken vor den Haien (weiter ohne Kevin Tansey und Lukas Bär) auf. Im Innsbrucker Tor deutet heute vieles auf René Swette hin, weil Tom McCollum in Graz – wie schon bei der Niederlage in Bozen – genervt und vorzeitig von der Eisfläche geschlichen war.