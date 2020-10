Brunner feiert in Sölden ihr Comeback: „Denen werde ich es zeigen“

Die Tuxerin Stephanie Brunner fuhr in Sölden bei den letzten drei Auftritten in die Top fünf.

Frau Brunner, wie schwer haben Sie sich die gestrige Entscheidung über einen Start in Sölden gemacht?

Stephanie Brunner: Ich habe drei Tage richtig gut trainiert, deshalb ist die Entscheidung heute gefallen, dass es gut passt, wenn ich fahre. Erwarten kann man sich nicht viel von mir. Aber ich folge meinem Bauchgefühl und irgendwann muss ich schließlich ja wieder Rennen fahren. Das Knie ist zu 100 Prozent belastbar, im Training fühle ich mich sehr wohl, da denke ich gar nicht mehr an die Verletzung. Und Sölden ist für den Start ein guter Boden, weil ich da immer gut gefahren bin.

Sie waren in Sölden 2016 bis 2018 zweimal Vierte, einmal Fünfte ...

Brunner: Ja, ich fühle mich hier wohler, weil ich auf dem Berg gute Ergebnisse gefahren bin. Ich weiß, wie schwierig der Hang sein kann. Vor zwei Jahren war es auch richtig anspruchsvoll, da bin ich beim Comeback auf Rang fünf gefahren. So etwas motiviert ungemein. Ich weiß, wie ich auf dem Hang zu handeln habe. Es ist eine Standortbestimmung, danach habe ich genug Zeit, um mich zu verbessern.

Spielt dabei der Gedanke eine Rolle: Jetzt fahre ich in Sölden, wer weiß, wie viele Rennen es angesichts der Corona-Pandemie noch gibt?

Brunner: Nein, gar nicht. Wir haben den nächsten Riesentorlauf erst in zwei Monaten, die Saison startet im Dezember wieder richtig durch. Ich glaube nicht, dass da was Gröberes sein wird. Über Corona will ich aber gar nicht mehr viel reden.