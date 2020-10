Sieben Monate alter Bub im Zillertal mit heißem Wasser verbrüht

Ramsau im Zillertal – Sonntagfrüh wurde ein sieben Monate alter Bub bei einem Unfall in einer Wohnung in Ramsau schwer verletzt. Der Kleine erkundete in einer Gehschule die Zimmer, während seine Eltern in der Küche sein Essen herrichteten. Dabei entdeckte der Bub das Kabel des elektrischen Wasserkochers.