Streit mit Macheten und Hammer: Schwerverletzter in Bremen

Bremen – Mit zwei Macheten und einem Hammer haben drei Männer in Bremen ihren nächtlichen Streit ausgetragen –einer von ihnen wurde dabei schwer verletzt und musste notoperiert werden. Zwei 19-Jährige hatten sich am frühen Sonntagmorgen durch einen 27-Jährigen und seine Freundin, die lautstark an ihrer Wohnung vorbeiliefen, gestört gefühlt, teilte die Polizei mit. Zuerst stritten sie sich durch ein offenes Fenster. Anschließend bewaffneten sich die beiden 19-Jährigen mit Macheten und und gingen vor die Tür.