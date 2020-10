Tiroler Auer fuhr bei zweitem Rast-Sieg in Zolder aufs Podest

Der Tiroler Lucas Auer erreichte im zweiten DTM-Rennen in Zolder den dritten Platz. Der BMW-Pilot überraschte mit seiner zweiten Podiumsplatzierung in diesem Jahr, da er nur von Platz zwölf gestartet war. Der Sieg ging erneut an den Deutschen Rene Rast, der Titelverteidiger hatte schon am Vortag gewonnen. Zweiter wurde Landsmann Mike Rockenfeller. Rast übernahm in der Gesamtwertung den zweiten Platz, sein Schweizer Audi-Kollege Nico Müller (9.) liegt nur zehn Punkte in Front.