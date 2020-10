Heizstrahler gingen an: Schirmbar in Axams stand in Flammen

Axams – In Axams ist am Sonntagnachmittag eine Schirmbar in Brand geraten. Ein 72-Jähriger führte gegen 16 Uhr Arbeiten an der Bar durch, als sich plötzlich die unter der Schirmplane angebrachten Heizstrahler einschalteten. Da der Schirm zugeklappt war, konnte sich die Wärme der beiden Heizstrahler nur innerhalb der Plane ausbreiten. Der Mann dürfte dies nicht bemerkt haben und verließ kurzzeitig die Bar. Als er rund zehn Minuten später zurückkehrte, stand die Plane bereits in Flammen.