Wiener SPÖ holte Wähler aus 2015 ab, FPÖ-Wähler blieben zuhause

Die FPÖ, die bei dieser Wahl mehr als 20 Prozentpunkte einbüßte und nur 20 Prozent ihrer Wähler von 2015 erneut für sich begeistern konnte, verlor vor allem an die Nichtwähler: 101.000 ehemalige blaue Wähler blieben dieses Mal zuhause. Weitere 43.000 Stimmen verlor die FPÖ an die ÖVP. Auch an die SPÖ gingen rund 32.000 blaue Stimmen. Und auch das Team HC Strache schadete der FPÖ – immerhin 17.000 ehemalige FPÖ-Wähler wechselten in dieses Lager. An die übrigen Parteien verlor die FPÖ rund 8000 Stimmen, an die NEOS 4000 und an die Grünen 1000. Für sich gewinnen konnte die FPÖ jeweils lediglich 1000 Stimmen von ehemaligen SPÖ-Wählern und Wählern sonstiger Parteien.