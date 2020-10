Handtaschenräuber folgte 92-Jähriger in Wien über zwei Stunden lang

Wien – Eine 92-Jährige ist nach einem Bankbesuch am 15. September in Wien-Favoriten überfallen worden. Der Täter entriss der Seniorin mit Gewalt ihre Handtasche. Für Hinweise zur Ausforschung des Mannes wurde jetzt eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgelobt. Er war der Frau mehr als zwei Stunden lang nachgegangen, ehe er vor der Haustür der 92-Jährigen zuschlug. Die alte Dame blieb laut Polizei unverletzt.