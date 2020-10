Konservative gewannen erste Runde der Parlamentswahl in Litauen

Die beiden Parteien wurden damit ihrer Favoritenrolle aus Umfragen vor der Wahl gerecht, die in einer Phase mit stark steigenden Corona-Infektionszahlen in Litauen stattfand. Der Umgang mit der Pandemie hatte auch den spannungsarmen Wahlkampf geprägt, der von wirtschafts- und sozialpolitischen Themen bestimmt war. In anderen Bereichen wie etwa der Außenpolitik gab es kaum Differenzen; Litauen unterstützt in der Belarus-Krise die Opposition.