„Sündig und dämonisch“: Erzbischof ließ Altar nach Sex-Skandal verbrennen

Pearl River – Nach einem mutmaßlichen Sexskandal hat der Erzbischof von New Orleans, Gregory Aymond, laut Kathpress den betroffenen Altar entfernen und verbrennen lassen. Er sei „empört und wütend“ darüber, dass der Priester der Kirche dort mit zwei Frauen Sex gehabt haben soll, sagte Aymond am Wochenende in einer Video-Botschaft, wie das Portal TMZ berichtet. Dies sei „sündig und dämonisch“.

Bereits am 30. September waren der 37-jährige Priester und zwei Frauen in der Peter und Paul-Kirche in Pearl River nordöstlich von New Orleans verhaftet worden, nachdem sie angeblich auf dem Altar sexuelle Handlungen begingen. Ihnen wird vorgeworfen, gegen ein Gesetz von Louisiana verstoßen zu haben, das Sex in der Öffentlichkeit verbietet.