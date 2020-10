Zurück zum Ursprung? Strache stehen als Bezirksrat 463,90 Euro zu

Die Geringfügigkeitsgrenze beträgt hierzulande rund 460 Euro. Etwas mehr könnte nun Heinz-Christian Strache - nämlich 463,90 Euro - verdienen, wenn er Bezirksrat werden würde. Erringt seine Partei zwei Mandate in einem Bezirksparlament, wäre gar Klubstärke erreicht. Als Klubvorsitzendem würden Strache 1420,20 brutto monatlich zustehen. Ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu dem, was Strache als Vizekanzler bis Mai 2019 erhalten hat. Es waren rund 19.000 Euro brutto, dazu gab es ein Spesenkonto der FPÖ.

Strache könnte Bezirksvertreter werden, weil er in jedem Bezirk Spitzenkandidat des "Team HC Strache" gewesen ist. Eine Fünf-Prozent-Hürde wie für den Gemeinderat gibt es auf Bezirksebene nicht. Die Vertretungen der 23 Wiener Gemeindebezirke haben je nach Einwohnerzahl 40 bis 60 Mitglieder. Deren Zahl richtet sich nach Faktoren wie der Wahlbeteiligung und der Anzahl der Wahlberechtigten. Also zurück zum Ursprung für Strache? Als Bezirksrat in Wien-Landstraße hat ja die Polit-Karriere des ehemaligen FPÖ-Chefs begonnen.

Möglich wäre es - in seinem Heimatbezirk hat das "Team HC Strache" aber nur 2,9 Prozent (inklusive Wahlkartenprognose) errungen. In Floridsdorf, Donaustadt und Favoriten wurden mehr als fünf Prozent erreicht. Dort könnte Strache in das Bezirksparlament einziehen - weil die Partei in diesen Bezirken am besten abgeschnitten hat.