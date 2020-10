Durch Niesen abgelenkt: Kollision mit zwei Verletzten an Innsbrucker Kreuzung

Innsbruck – Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Montagvormittag in Innsbruck. Wie die Polizei berichtet, war ein 23-jähriger Autolenker gegen 10.45 Uhr auf der Hans-Maier-Straße unterwegs. Weil er nach eigenen Angaben durch ein plötzliches Niesen abgelenkt wurde, überfuhr er die Kreuzung mit der Richard-Berger-Straße ohne anzuhalten. Dabei kollidierte der Mann mit dem Wagen einer 58-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau auf einen in der Nähe stehenden Wagen geschleudert. Das Auto des 23-Jährigen dagegen schlitterte über den Gehsteig und prallte gegen eine Hausmauer. So wurde auch noch ein dort parkender Pkw in Mitleidenschaft gezogen.