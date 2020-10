18-Jährige prallte in Maurach gegen Brückengeländer: Zwei Verletzte

Maurach — Einen schweren Unfall verursachte ein Führerscheinneuling am Montag gegen 20.30 Uhr auf der Kasbachstraße in Maurach am Achensee. Die Lenkerin war mit ihrem 16-jährigen Begleiter in Richtung Jenbach unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache zunächst gegen eine Leitschiene und dann frontal in ein Brückengeländer prallte. Dort kam das Auto zum Stillstand.