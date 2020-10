Kaufleute rebellieren gegen Mafia: 20 Festnahmen in Palermo

Rom, Palermo – Eine Gruppe von Kaufleuten in Palermo hat nach jahrelangen Erpressungen durch Mafiosi revoltiert und die Mafia-Bosse angezeigt. 20 Mitglieder des organisierten Verbrechens wurden festgenommen, berichteten die Carabinieri am Dienstag. Ihnen werden unter anderem Mordversuch, Erpressung, Hehlerei, Drogenhandel und Diebstähle vorgeworfen.

Jüngsten Angaben des italienischen Kaufleuteverbands Confesercenti zufolge zahlen in Palermo immer noch unzählige Händler und Kaufleute "Schutzgeld" an die Mafia. Ermittler warnten, dass die Mafia die Coronakrise in Italien nutzen könne, um tiefer in die legale Wirtschaft des Landes einzudringen. (APA)