Hauptverdächtiger nach Vergewaltigung in Pakistan festgenommen

Islamabad – Rund einen Monat nach der Vergewaltigung einer Frau nahe der pakistanischen Stadt Lahore hat die Polizei den flüchtigen Hauptverdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige sei durch DNA-Proben ermittelt und am Montag festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher in der Provinz Punjab am Dienstag. Ein mutmaßlicher Komplize wurde bereits Mitte September gefasst.