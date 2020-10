Nach Ischgl-Bericht: Krisenmanagement wird in Tirol neu aufgestellt

Zugleich beginnen die Vorarbeiten für eine Krisenmanagementzentrum des Landes und eine so genannte Gesundheitsdirektion für Tirol. Die Konzepte dafür sollen der Sprecher der Corona-Einsatzleitung Elmar Rizzoli bzw. der Innsbrucker Klinik Chef Günter Weiss erstellen.

Das Krisenmanagementzentrum soll dann die Bereiche Zivil- und Katastrophenschutz managen. Für die Leitung ist ebenfalls Elmar Rizzoli vorgesehen, der derzeit von der Stadt Innsbruck an das Land verliehen ist. Eine Expertengruppe unter der Leitung von Rizzoli soll für die "organisatorische Konzeption und Umsetzung" eingerichtet werden. In der Gruppe vertreten sind unter anderem Vertreter der Blaulichtorganisationen, LHStv. Josef Geisler (ÖVP), General Othmar Commenda und der in der Rohrer-Expertenkommission vertretene Berater Bruno Hersche.