Nach Ischgl-Bericht: Krisenstab in Tirol wird neu aufgestellt, Kurz reagiert auf Kritik

Innsbruck - Das Land reagiert heute auf den Bericht der Ischgl-Kommission: Die Einsatzleitung des aktuellen Corona-Krisenstabs wird personell erweitert und strukturell neu aufgestellt.

Zugleich beginnen die Vorarbeiten für eine Krisenmanagementzentrum des Landes und eine so genannte Gesundheitsdirektion für Tirol. Die Konzepte dafür sollen der Sprecher der Corona-Einsatzleitung Elmar Rizzoli und der Innsbrucker Klinik Chef Günter Weiss erstellen.

Das Krisenmanagementzentrum soll dann die Bereiche Zivil- und Katastrophenschutz sowie die Gesundheitsdirektion managen. Für die Leitung ist ebenfalls Elmar Rizzoli vorgesehen, der derzeit von der Stadt Innsbruck an das Land verliehen ist.

Kanzler Kurz: "Alle Entscheidungen abgestimmt"

Auch Kanzler Sebastian Kurz nahm am Dienstag Stellung zur Kritik der Ischgl-Kommission an der Kommunikation des Bundes. Er betonte, dass immer alle Entscheidungen zwischen den Gesundheitsbehörden und der Bundesregierung abgestimmt gewesen seien. Und "natürlich haben wir als Bundesregierung die Verantwortung gehabt, diese Entscheidungen transparent zu kommunizieren", sagte Kurz auf einer Pressekonferenz in Linz.

Im vergangenen halben Jahr habe "in Summe eine Ausnahmesituation" geherrscht - "für alle, für die Gemeinden, die Länder, die Bundesregierung", so Kurz. Es hätten schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, das habe "im Großen und Ganzen gut funktioniert". Entscheidungen "waren immer abgestimmt zwischen den Gesundheitsbehörden und der Regierung aber auch mit den Bundesländern und so war es auch mit den Entscheidungen in Tirol".