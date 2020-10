Staatsanwalt in Schlussplädoyer: Kein Zweifel, Grasser ist schuldig

Karl-Heinz Grasser (l.) und Walter Meischberger am Dienstag vor Gericht.

Wien – Die beiden Staatsanwälte im Grasser-Korruptionsprozess haben heute ihr Schlussplädoyer im Marathonverfahren gehalten. In den fast drei vergangen Jahren habe die Verteidigung „Nebelgranaten“ geworfen und Ablenkungsmanöver ausgeführt, doch es gebe keinen Zweifel: „Tatsächlich ist Grasser im Sinne der erhobenen Vorwürfe schuldig“, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Marchart am 166. Verhandlungstag.

In den letzten Jahren habe man viele Angriffe gehört, gegen Schöffen, die Richterin, die Staatsanwaltschaft. Man habe versucht mit Zeugen vor ihrer Aussage Kontakt aufzunehmen, eidesstattliche Erklärung vorgelegt von Personen, die sonst nicht bereit waren hier auszusagen. Das seien alles „Scheinargumente“ und „haltlose Vorwürfe“ gewesen, so Marchart. 📽 Video | Grasser-Prozess in der Zielgerade