190 Festnahmen bei Protestmarsch: In Belarus rebellieren nun die Rentner

Minsk – Bei den Protesten von Senioren gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko in Belarus sind nach Angaben des Innenministeriums landesweit 186 Menschen festgenommen worden. Die Menschen seien wegen Teilnahme an nicht genehmigten Massenveranstaltungen und wegen anderer Verstöße in Gewahrsam gekommen, teilte das Ministerium mit. Menschenrechtler hatten zuvor von mehr als 70 Festgenommenen berichtet. Darunter waren auch ein 13-Jähriger sowie weitere Minderjährige, wie das Menschenrechtszentrum Wesna in Minsk mitteilte.