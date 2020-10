„Berta“ aus „Two and a Half Men“: Schauspielerin Conchata Ferrell ist tot

In der Sitcom verkörperte sie von Beginn an die Haushälterin Berta.

Los Angeles – Zwölf Jahre lang war Conchata Ferrell in ihrer Rolle als Haushälterin „Berta“ nicht aus der Serie „Two and a Half Men“ wegzudenken. Am Montag ist die Schauspielerin an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben, wie US-Medien in Berufung auf Ferrells Familie übereinstimmend berichten. Sie wurde 77 Jahre alt.