Steus schwierige Rückkehr auf die Unglücksbahn in Sigulda

ÖRV-Rodler Thomas Steu blickt optimistisch in die Zukunft.

Sigulda – Es war der 22. Jänner dieses Jahres, als die sportliche Laufbahn von Thomas Steu am seidenen Faden hing. Beim Training für das Kunstbahnrodel-Weltcuprennen in Sigulda (LAT) stürzte der Doppelsitzer-Pilot mit seinem Tiroler Partner Lorenz Koller schwer. Der Vorarlberger zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch, einen luxierten Knöchel und einen Handgelenksbruch zu und musste sich anschließend mehreren Eingriffen unterziehen. 25 Schrauben und zwei Platten halten das geschädigte Bein seither zusammen.

Knapp neun Monate später war es so weit: Steu wagte sich wieder in einen Eiskanal. Und ausgerechnet die Bahn in Lettland diente dem 26-Jährigen vergangenes Wochenende als Stätte seines Comebacks. „Bevor ich wieder auf den Schlitten bin, habe ich mir schon überlegt, warum es zu diesem Sturz kam. Es war kein klarer, sondern ein krasser Fahrfehler, kombiniert mit einem Material, das hier nicht funktioniert hat“, war für den Olympia-Vierten von 2018 die Ursachenforschung rasch abgeschlossen.