Neuigkeiten rund ums Stadtrad

Mit dem Stadtrad Innsbruck entdecken – das konnten im Sommer 15 junge Menschen aus Tschechien, die im Rahmen der Initiative „Auf nach Österreich“ für einen Zeitraum von zwei Wochen in der Tiroler Landeshauptstadt zu Gast waren. Dort absolvierten sie nicht nur einen Deutschkurs am MCI, sondern nutzen ihren Aufenthalt zusätzlich dazu, um Innsbruck besser kennenzulernen und ihre Sprachkenntnisse auch praktisch zu vertiefen. Die IVB stellten ihnen dafür das Stadtrad zur Verfügung, sodass die jungen Tschechinnen und Tschechen bei ihren umweltbewussten Erkundungstouren gleichermaßen mobil wie flexibel waren.

Apropos flexibel: Seit September dieses Jahres steht den StadtradnutzerInnen eine neue Station am Innsbrucker Landesgericht zur Verfügung. Die IVB freuen sich sehr über diesen prominenten Standort, der nicht zuletzt aufgrund seiner zentralen Lage eine noch bessere Anbindung an Knotenpunkte und damit auch mehr Unabhängigkeit für StadtradfahrerInnen bedeutet. Denn sollten die Beine mal müde vom Radeln sein, kann man das Rad nun an einem weiteren Ort abstellen und gegebenenfalls ganz einfach auf Bus oder Tram umsteigen.