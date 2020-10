Wo es hakt: Streit um Wettbewerb und Fischfang nach dem Brexit

Fischereirechte sind ein großer Streitpunkt in den Verhandlungen.

Brüssel, London – Nun wird es knapp: Für den Abschluss eines Handelsabkommens mit Großbritannien nach dem Brexit bleiben nur noch wenige Wochen. Bei ihrem Gipfel am Donnerstag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs die Chancen auf eine Einigung bewerten. Ohne diese gehen zum Jahreswechsel die Zollschranken zwischen beiden Seiten herunter – mit gravierenden Folgen für die ohnehin durch die Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft auf beiden Seiten. Wo es in den Verhandlungen hakt:

Großbritannien will möglichst komplette Freiheit bei Umwelt- und Sozialstandards für seine Wirtschaft. London wolle die Möglichkeit, "ohne Zwänge (...) seine eigenen Gesetze zu verabschieden", sagt der britische Verhandlungsführer David Frost. Doch die EU fürchtet massive Wettbewerbsnachteile für ihre Unternehmen, wenn die Briten als drittgrößter Handelspartner ihre Standards unterlaufen und Waren zu Dumpingpreisen auf den Markt bringen. Sie fordert deshalb Garantien gegen unfairen Praktiken.

Bei Staatsbeihilfen will die EU noch weiter gehen: Sie verlangt einen Mechanismus, der "die Anwendung der Unionsregeln" im Vereinigten Königreich garantiert. Bloße Informationspflichten wie etwa im Handelsabkommen CETA mit Kanada reichten nicht, sagt ein EU-Vertreter. Denn Großbritannien sei wirtschaftlich deutlich wichtiger und liege geografisch direkt vor der Haustür.

Auch bei Durchsetzung und Kontrolle des künftigen Abkommens sind beide Seiten in den vergangenen Monaten kaum einen Millimeter vorangekommen. Das Misstrauen der Europäer gegenüber London ist sogar noch gestiegen, seitdem Premierminister Boris Johnson einseitige Änderungen am bereits im Kraft befindlichen Brexit-Abkommen auf den Weg gebracht hat.

Die EU will deshalb einen wirksamen Streitschlichtungsmechanismus, wie er in den meisten Handelsabkommen existiert. Normalerweise sind das Schlichtungsgremien, die verpflichtende Entscheidungen treffen. Zudem will die EU aber, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) bei allen Fragen eine Rolle spielt, die mit europäischem Recht zusammenhängen. Für die Brexit-Hardliner ist das ein Frontalangriff auf ihre gerade wiedergewonnene Souveränität.