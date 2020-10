Schlussplädoyer: Anwälte von Grasser und Meischberger für Freisprüche

Wien – Im Finale des Grasser-Prozesses waren heute die Verteidiger mit ihren Schlussplädoyers am Wort. Überraschungen blieben aus, die Anwälte von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seinem Trauzeugen Walter Meischberger forderten Freisprüche, und auch die Anwälte der meisten anderen Angeklagten pochten auf die Unschuld ihrer Klienten. Teilgeständig sind in dem Verfahren nur zwei der 15 Angeklagten.

Der heutige 167. Verhandlungstag in dem fast drei Jahre dauernden Korruptionsverfahren war ein sehr langer Prozesstag: Von 9.30 bis kurz nach 19 Uhr liefen die Plädoyers der Anwälte von vierzehn Angeklagten. Der fünfzehnte Beschuldigte, der Makler Ernst Karl Plech, nimmt schon seit langem aus Gesundheitsgründen nicht mehr am Verfahren teil.

Grassers zweiter Anwalt Norbert Wess erinnerte die Schöffen an den Rechtsgrundsatz "ohne Tathandlung kein Strafdelikt". Die Staatsanwaltschaft habe keine Tathandlung von Grasser beweisen können. Forderungen der Republik nach einer Schadenswiedergutmachung von 9,6 Mio. Euro (plus vier Prozent Verzinsung) durch Grasser wies Wess zurück.

Auf Wess folgte Meischberger-Anwalt Jörg Zarbl. Es lägen keine Beweise für den angeklagten Tatplan von Meischberger, Grasser und Plech und Peter Hochegger vor. Dass ein Konto von Meischberger in Liechtenstein (Nummer 400.815) in Wirklichkeit Grasser gehöre, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, stimme nicht.

Belastende Aussagen von zwei Zeugen seien auf Rachegelüste zurückzuführen. Entlastende Aussagen seien von der Staatsanwaltschaft nicht verfolgt worden. "Es ging nur darum Karl-Heinz Grasser zu jagen", so Zarbl in Richtung Schöffensenat.

Dann drehte sich die Argumentationslinie, denn am Wort war Leonhard Kregcjk, Anwalt von Peter Hochegger, der ein Teilgeständnis zu Prozessbeginn abgelegt hatte. Sein Mandant habe mit offenen Karten gespielt und ein Geständnis abgelegt. Niemand erfinde so ein Geständnis, "was man erfindet sind Ausreden", so der Verteidiger. Das Geständnis habe Hochegger ins Visier der Angriffe von Grasser und Meischberger gebracht, "weil sein Geständnis nicht zulässt, dass sie unschuldig sind".